Nouveau festival. Musique et vieux gréements, de Grandcamp à Carentan

"Du Son dans les Voiles", c'est huit vieux gréements partant de Grandcamp-Maisy le 17 août, et arrivant à Carentan-les-Marais le 22. Ce festival, pour sa première édition, propose un concept inédit : allier concerts et navigation à voile. Les musiciens du label manchois Airfono voyagent de port en port à la rencontre des publics. Un festival "musical et maritime ouvert à tous", selon Julien Princiaux, responsable du label. Grands concerts, nombreux ateliers, visites des gréements… Le programme complet est à retrouver sur le site Calvados Tourisme, sur la page "Du Son dans les Voiles".