Rouen. Les vacances côté cour : "Cela faisait longtemps que j'avais envie de venir"

En ce mois d'août, l'opération "Les vacances côté cour", mis en place par la Ville de Rouen, est de retour. L'occasion pour les familles de profiter des infrastructures des écoles inscrites au sein de ce dispositif.

Des espaces sécurisés pour les enfants

"Cela fait plusieurs jours qu'on en parle et on s'est dit qu'on irait faire un petit tour, indique Antoine Mazo, venu à l'école Anatole France de Rouen avec ses enfants. C'est chouette parce qu'on cherche toujours un petit terrain pour que le grand puisse faire du vélo, donc les cours d'école c'est pratique pour qu'il puisse en faire en toute sécurité", ajoute-t-il. "Cela faisait longtemps que j'avais envie de venir, livre son mari Frankie Mazo. C'est génial parce que chez nous, on a qu'une petite cour et pas assez d'espace pour que notre enfant puisse faire du vélo."

"J'aime bien faire du toboggan et de la balançoire"

"C'est bien que les cours soient ouvertes, comme ça, on peut utiliser les jeux ! lance Georgia Millasseau, 7 ans et demi. J'aime bien faire du toboggan et de la balançoire", précise-t-elle. "Moi j'aime bien jouer au basket avec mes copains", ajoute son petit frère Martin, 5 ans. Pour leur maman Anne-Lise, "ça permet de découvrir de nouvelles structures, mais parfois on arrive et la porte est close, donc on ne sait pas si c'est exceptionnel ou que ça ne fonctionne pas très bien", regrette-t-elle. En effet, lors de sa venue vendredi 16 août, la cour de l'école maternelle Jean de la Fontaine était fermée alors qu'elle faisait partie de la liste des structures participant à l'opération.

Le dispositif "Les vacances côté cour" s'étend jusqu'au 28 août en ce qui concerne les vacances estivales. Les cours sont ouvertes de 10h à 19h tous les jours en principe.