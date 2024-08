Jeu. Remportez votre tablette Lenovo Tab M9

Tendance Ouest vous offre votre tablette tactile Lenovo Tab M9. Profitez d'une superbe expérience cinématique mobile lorsque vous streamez vos émissions et films préférés sur la Lenovo Tab M9. Avec son splendide écran HD et ses deux haut-parleurs stéréo améliorés par Dolby Atmos®, vous vivrez une expérience véritablement immersive.

Faites une pause et jouez à vos jeux favoris sur la tablette Lenovo Tab M9. Cette dernière est équipée du puissant processeur MediaTek® Helio G80 huit cœurs et d'une grande quantité de stockage pour jouer et naviguer sur le Web en toute fluidité. Google Lens vous permet de rechercher ce que vous voyez, de tout faire plus rapidement et d'interagir avec le monde qui vous entoure. Traduisez du texte, obtenez de l'aide pour vos devoirs ou identifiez rapidement des produits, des plantes et des lieux.

Enchaînez les épisodes et relaxez-vous plus longtemps grâce à la batterie longue durée de la tablette Lenovo Tab M9. Et gardez toujours près de vous une bibliothèque de vos émissions et films préférés avec le stockage extensible sur la carte microSD.

Vous envoyez T.O au 7 11 12 (3 fois 65 centimes + coût d'envoi). Tirage au sort, le vendredi 23 août à 9h00.