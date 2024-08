Près de Rouen. Un point de deal d'héroïne et de cocaïne démantelé à Darnétal

Quatre personnes possiblement impliquées dans un trafic de cocaïne et d'héroïne ont été interpellées par la police dans l'agglomération de Rouen, mardi 6 août, indique une source policière.

C'est le résultat d'une enquête au long cours, menée par la brigade des stupéfiants, qui a repéré et longuement surveillé un point de deal dans le secteur de la tour Borel à Darnétal. Les observations permettent d'identifier quatre hommes : un vendeur de 26 ans, qui est notamment allé se fournir en Belgique, une nourrice (une personne qui stocke la drogue chez elle) de 62 ans et deux chauffeurs de 23 et 26 ans, qui ont conduit le vendeur sur différentes transactions dans l'agglomération.

Le vendeur condamné

Les policiers passent finalement à l'action, mardi 6 août, lors d'une transaction de cocaïne place Saint-Marc à Rouen. C'est ce qui leur permet d'interpeller en flagrant délit le vendeur et le plus âgé des deux chauffeurs. Les deux autres suspects sont interpellés le même jour et tout le monde est placé en garde à vue. Les perquisitions s'avèrent peu fructueuses puisqu'elles ne permettent pas de saisir les marchandises prévues, mais uniquement 30g de cannabis.

Toujours selon la même source, le vendeur finit par passer aux aveux. Il dit vendre depuis plusieurs mois environ 100g d'héroïne et 20g de cocaïne chaque semaine. Il écope de six mois de prison lors d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. L'homme qui jouait le rôle de "nourrice" est aussi passé aux aveux. Avec le plus jeune des deux chauffeurs, il est convoqué par la justice. L'autre chauffeur a finalement été laissé libre.