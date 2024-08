Courseulles-sur-Mer. Retour d'un festival peu commun

Au bord de la plage, les tentes finissent d'être montées, et déjà le drapeau acadien flotte bien haut. Le festival acadien commence ce mercredi 7 août, pour sa dix-neuvième édition. L'Acadie est une région francophone du Canada, dont les soldats ont débarqué à Courseulles-sur-Mer. Se souvenir du sacrifice des soldats canadiens durant le Débarquement, voilà le but du festival. Cette région va être mise à l'honneur jusqu'au 15 août : "Un temps de fête et de commémoration", selon Arnaud Blin, le responsable du festival.

Emotion, famille et renouveau

"C'est le seul endroit au monde où on les honore, c'est aussi l'occasion de faire découvrir aux gens ce qu'est l'Acadie", continue le directeur. Un riche programme est prévu, avec de nombreuses animations en tout genre, et une petite nouveauté cette année : "Une cérémonie qui se déroulera le 12 août au cimetière militaire de Bény-sur-Mer, de nuit. On va éclairer les tombes des 62 soldats acadiens qui reposent là-bas, et vont intervenir tous les artistes acadiens… ce sera très émouvant."

Parmi les temps forts on retrouve des cérémonies d'hommage, un spectacle de jeunes danseuses de l'âge des soldats, un rassemblement de véhicules militaires, des échanges avec des Acadiens… la liste est longue. Mais aussi des concerts : Diane Tell et ses musiciens, un événement unique avec Jean-Félix Lalanne et Michael Jones autour de la guitare, et d'autres grandes figures locales. Le festival se terminera par le traditionnel Grand Tintamarre, "les Acadiens étaient des francophones minoritaires parmi les anglophones, alors ils défilaient tous les ans en faisant le plus de bruit possible, pour dire qu'ils ne se tairont pas", conclut Arnaud Blin.

Pratique. Festival du 7 au 15 août, toutes les informations sont disponibles sur le site du festival.