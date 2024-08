Tourisme. La côte normande est la plus touchée par la baisse du tourisme estival

Plusieurs facteurs expliquent ce déclin, notamment les choix budgétaires des ménages français et une réorientation des destinations de vacances.

Chiffres clés de l'été 2024

Pour l'été 2024, les intentions de départ étaient déjà en baisse par rapport à l'année dernière. Seulement 47% des Français comptaient partir, soit 31,3 millions de personnes. La Normandie est particulièrement affectée avec une baisse de 12% des réservations. Le mois de juillet est particulièrement touché, alors que les réservations pour août restent conformes à celles de 2023.

Selon Didier Arino, président-directeur général de Protourisme : "Les professionnels du secteur s'attendaient à une excellente année. On leur avait expliqué que les Jeux olympiques allaient attirer une clientèle formidable. La réalité est tout autre. Non seulement nous notons une diminution des taux de départ, mais également un phénomène d'éviction sur certaines grandes destinations."

Un impact direct sur l'économie locale

Erwann Corbel, gestionnaire du camping de Jullouville-Les-Pins dans la Manche, témoigne de cette situation dans un reportage de TF1 : "Ici, ce n'est pas loué, là non plus… et là non plus. Cela reflète notre mois de juillet, avec à peu près 60% de nos hébergements qui n'ont pas été loués." "On a eu des journées tristes, mais la météo fait tout chez nous. La pluie et le froid, ce n'est pas bon pour juillet. Les gens restent cloîtrés chez eux, c'est normal", constate Thierry Coupevent, le gérant du Breiz bar de Jullouville.

Enquête et perspectives

L'enquête annuelle de Protourisme révèle que le budget moyen consacré aux vacances a diminué de 7% par rapport à 2023, atteignant 2 450€ par foyer. Malgré l'inflation, c'est la première fois depuis 2020 que le budget vacances est en baisse. Les vacanciers avec des budgets réduits progressent, plus d'un quart prévoyant moins de 1 000€ pour l'ensemble de l'année.

Le secteur du tourisme en Normandie espère que les réservations de dernière minute et la clientèle étrangère européenne viendront compenser ce déficit estival. Cependant, les professionnels restent prudents quant aux perspectives pour le reste de l'été.