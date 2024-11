Le Havre. Béton, entre rap, électro-pop et techno pour sa sixième édition

Le festival Béton revient en 2024, du 20 au 22 septembre, pour sa sixième édition. Le quai Southampton sera assailli de concerts les vendredi et samedi soir. La scène sous la Catène de conteneurs s'ambiancera d'abord avec du rap français et underground, comme les artistes TIF et Rounhaa. Celle-ci diffusera ensuite de l'électro-pop et de la techno, avec notamment le DJ Etienne de Crécy, suivi d'un after au Cosmo. "C'est Le Havre la tête d'affiche !" affirme l'organisateur Emmanuel Brochec. En effet, se déroulant pendant les journées du Patrimoine, le festival met en avant la cité Océane. Pour ce faire, plusieurs "à cotés" sont organisés : une visite du port en bateau, un événement artistique à la Narrow House, une croisière avec concerts… La Halle aux poissons est aussi réquisitionnée pour des conférences d'architecture et de design. Une street food, basée sur des produits de la mer, est servie au marché aux poissons. Une dizaine de restaurateurs y proposent des tapas, pour "une guinguette bonne ambiance" d'après Emmanuel Brochec.