Festival. Le festival Béton est de retour au Havre ce week-end

Le week-end Béton revient pour une 6e édition les 20, 21 et 22 septembre au Havre. Au programme de l'événement, des musiques actuelles avec des groupes et des DJs, de l'architecture avec des expositions, et de la gastronomie.

Marie Boidron, en charge de la communication, évoque les grandes lignes du festival :

Festival Béton du Havre 2024 Impossible de lire le son.

Après avoir attiré des milliers de participants l'année dernière, le festival, imaginé par Bon Esprit et les équipes de TRAX Magazine, revient pour une nouvelle édition au cœur de la Porte Océane. Innovant, inspirant et pluridisciplinaire, Béton Le Havre incarne l'esprit d'une génération curieuse et exigeante. Côté musique, on retrouve : Etienne de Crécy, Rounhaa, TIF, Isaac Delusion, Celeritas, Yvnnis, Meel B, 329 Takeover, Ervah Takeover ou encore Magma Collectif.

De plus, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le festival et la Ville du Havre mettront à l'honneur ses lieux incontournables. Vous pourrez notamment découvrir l'appartement témoin Perret, le centre-ville reconstruit, Le Havre vu d'en haut ou bien l'église Saint-Joseph.