Consommation. Hausse de l'inflation en Normandie : les prix de l'énergie en cause

Selon l'Insee, "cette légère hausse de l'inflation s'expliquerait par une forte accélération des prix de l'énergie, notamment ceux du gaz, qui serait en partie compensée par un ralentissement des prix des services et de l'alimentation…".

Sur un mois, les prix à la consommation en Normandie augmenteraient de 0,1% en juillet, tout comme en juin. Les prix des services augmenteraient en raison de la hausse saisonnière des coûts des transports et de l'hébergement, tandis que les prix de l'énergie continueraient de grimper.

Forte hausse des prix des matières premières alimentaires

En juin 2024, les prix des matières premières alimentaires en Normandie ont connu une forte hausse de 3,0%, après une baisse de 4,0% en mai. Ce rebond est principalement dû à l'augmentation des prix des denrées tropicales, notamment du cacao (+9,9%) et du café (+9,8%). Les prix du sucre et des produits de la mer ont également augmenté, bien que plus légèrement.