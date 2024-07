Luc-sur-Mer. La Ville signe un accord avec la Fondation du patrimoine pour la jetée

La jetée de Luc-sur-Mer, le lieu le plus publié sur Instagram de la côte de Nacre, vient de signer une convention avec la Fondation du patrimoine. Cette association, spécialisée dans la levée de fonds pour des projets patrimoniaux, a conclu cet accord à la fin du mois de juillet. Le maire Philippe Chanu explique : "On a pensé à eux pour élargir les financements. Quand on envisage le patrimoine, on pense aux vieilles pierres, château, église, etc., mais la jetée est bien un élément patrimonial."

Lieu emblématique

Grâce aux dons, cette collaboration va permettre la rénovation de la jetée. 400 000€ sont nécessaires pour les travaux, et l'appel aux dons doit atteindre 50 000€. "Cette collaboration facilite les démarches. Pour nous, ça aide à gérer l'argent, et pour les donneurs, la Fondation est une référence donc c'est une bonne garantie. De plus, l'association a une grande surface médiatique qui nous aidera aussi." Sont concernés par la rénovation principalement les piliers immergés en mer, qui ont plus de 120 ans.

C'est un lieu emblématique de la côte de Nacre, et pour le maire c'est même "un élément fort de l'identité du Calvados, et de la Normandie". Chacun peut donner pour ce projet, particulier comme entreprise, soit en venant chercher un bulletin de don à la mairie de Luc-sur-Mer, soit directement sur le site de la Fondation du patrimoine.