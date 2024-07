Animaux. Carnet rose 2024 : les naissances au zoo de Jurques

Le 19 mars a marqué l'arrivée d'un maki catta, dont la longue queue annelée de blanc et de noir fait de lui l'emblème des lémuriens de Madagascar. Ce petit primate, joueur et espiègle, a vite trouvé sa place parmi les plus grands.

Le 6 avril, un bébé kangourou roux a fait sa première apparition hors de la poche de sa maman. Depuis le 6 juillet, il explore son enclos en bondissant joyeusement. Le kangourou roux, le plus grand des marsupiaux, est originaire d'Australie.

Le 6 mai, la femelle renard polaire Eureka a donné naissance à sept renardeaux, tandis qu'une seconde portée de trois bébés suricates voyait le jour. Ces petits canidés et suricates apportent une touche supplémentaire de mignonnerie au zoo.

Le 18 juin a vu la naissance de Coton, un alpaga, choyé par sa mère Albertine et toute la famille. Les alpagas, originaires de la Cordillère des Andes, sont élevés principalement pour leur toison.

Le plus jeune pensionnaire du zoo est un tamarin de Goeldi, né le 25 juin. Ce petit primate, reconnaissable à son pelage noir et sa grosse moustache, passe ses journées blotti sur le dos de sa maman.

Venez découvrir tous ces adorables nouveau-nés au zoo de Jurques et profitez d'une visite pleine de surprises et de tendresse.