Esteville. Le lieu de mémoire consacré à l'Abbé Pierre ferme ses portes pour une durée indéterminée

C'est maintenant officiel. Après les révélations concernant les violences sexuelles dont l'Abbé Pierre est accusé, les équipes du Centre Abbé Pierre - Emmaüs, situé à Esteville en Seine-Maritime, "tiennent à exprimer leur vive émotion et à adresser leurs pensées aux victimes et à leurs proches", a-t-on appris par voie de communiqué ce lundi 22 juillet.

• Lire aussi. Seine-Maritime. Mouv'Enfants réclame la fermeture du lieu de mémoire consacré à l'Abbé Pierre

Une décision prise "en signe de respect à l'égard des victimes"

Ce lundi 22 juillet, le Centre Abbé Pierre - Emmaüs a pris la décision "de fermer ses portes pour une durée indéterminée". Celle-ci a été prise "en signe de respect à l'égard des victimes et pour permettre aux équipes du Centre d'échanger entre elles et de commencer à envisager les enseignements qui devront être tirés à la suite de ces révélations", indiquent les équipes du centre situé à Esteville. "Par respect pour les victimes et pour les personnes qui vivent et travaillent dans ce lieu, nous souhaitons que ce dernier soit préservé de toute sollicitation médiatique", poursuivent-elles.

• Lire aussi. Seine-Maritime. L'Abbé Pierre, inhumé à Esteville, accusé d'agressions sexuelles