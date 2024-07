Cherbourg. Cette association propose sa guinguette tout l'été près de la Cité de la Mer

C'est tout nouveau à Cherbourg et ça se passe près de la Cité de la Mer. La guinguette des quais, proposée près de l'avenue du Président Menut sous la forme d'un tiers-lieu proche de l'océan, est organisée par la toute nouvelle association Le Krill. L'objectif est très clair : maintenir le lien social et sensibiliser à la préservation de l'océan.

Que propose Le Krill ?

Pour cela, Le Krill met en place son projet sous la forme d'une guinguette tout l'été jusqu'au samedi 27 septembre. Au programme, restauration et bar du lundi au vendredi dès 12h, avec une offre goûters tout l'après-midi, et des animations jusqu'à 17h telles que des ateliers en lien avec l'océan ou l'environnement. Des associations sportives et culturelles prennent le relais jusqu'à minuit du mercredi au samedi, toujours avec des animations et de quoi se restaurer.

Mélanie Erhel est la présidente du Krill. Impossible de lire le son.

Le programme complet de chaque journée est à retrouver ICI.

Un événement bientôt organisé à l'année ?

Les idées s'enchaînent puisque l'association souhaite ouvrir en avril 2025 un espace couvert afin de pouvoir profiter du lieu toute l'année. On y retrouvera un espace bar/restauration, une boutique avec des créateurs locaux, une bibliothèque engagée, une programmation à l'année avec ateliers, conférences et événements festifs pour le grand public, les scolaires et les périscolaires. Dans un second temps, l'association a pour projet l'installation d'un escape game pédagogique sur le monde marin et d'un marché hebdomadaire de producteurs locaux.