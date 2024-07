Le Havre. Nettoie ta street : quand les jeunes du Bois de Bléville déblayent le quartier

"Vous êtes là pour nettoyer votre quartier, votre cité, vos rues, là où vous vivez…" Au micro, Nahim Zaouiche, harangue les habitants venus prêter main-forte à l'association Jeunesse Bois de Bléville, jeudi 18 juillet. Pour le quatrième été, elle organise l'opération "Nettoie ta street", un vaste nettoyage des petits et gros déchets laissés au pied des immeubles.

Gants, pinces… A chacun son équipement.

Pinces, gants et sacs plastiques… L'après-midi s'organise : aux plus jeunes les petites ordures, aux plus âgés les encombrants. "Le reste de l'année, il suffit d'appeler la mairie pour qu'elle vienne les récupérer gratuitement", rappelle, toujours au micro, Nahim Zaouiche qui pilote l'événement avec Aly Soumaré, avec le soutien notamment du bailleur Alcéane et du service propreté de la ville du Havre.

Petits et grands étaient au rendez-vous.

"C'est important pour l'image du quartier"

"On n'est pas des spécialistes du tri sélectif ou de la sensibilisation au traitement des déchets, mais on vient utiliser nos codes, ceux de la 'street', parler avec un autre langage que celui des institutions, valoriser les jeunes sur les réseaux sociaux, souligne le coorganisateur, il y a un impact, certains jeunes qui ont participé à la première édition sont aujourd'hui en formation ou ont un travail, il y a une vraie dynamique sur ce secteur où, quatre ans en arrière, nous étions sur une terre brûlée."

Fier de mettre la main à la pâte !

Plusieurs membres de l'Association interculturelle des femmes du Bois de Bléville, qui organisent régulièrement des ramassages de déchets, sont venues prêter main-forte. "C'est important pour l'image du quartier. Quand ce n'est pas propre, on ne se sent pas bien. Il faut nettoyer !", sourit Kante Magassa, satisfaite de voir beaucoup de jeunes mobilisés.

C'est le quatrième été où l'opération "Nettoie ta street" est organisée.

Une fois récupérés aux quatre coins du quartier, les déchets sont triés. Certains seront valorisés, ce qui permettra de financer une partie du voyage de 15 jeunes Havrais à Miramont-de-Guyenne, près de Bordeaux, au mois d'août.