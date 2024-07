[Photos] JO 2024. Les nageurs canadiens s'entraînent devant le public caennais

Un air de Jeux olympiques à Caen. Dans le cadre de leur préparation aux Jeux de Paris, les nageurs de l'équipe canadienne ont ouvert leur entraînement au public ce matin du jeudi 18 juillet au stade nautique Eugène Maës de Caen. Sous un soleil radieux, le public venu nombreux a pu voir de près les 29 nageurs enchaîner leurs longueurs dans le bassin 50m extérieur. Le bassin leur est réservé six heures par jour pour parfaire leur préparation. L'un des entraîneurs, Greg Arkhurst, vante les atouts des infrastructures caennaises. "On est très proche de Paris. Le bassin est top, avec la salle de musculation à disposition, à huit minutes de l'hôtel. On a un super accueil de la Ville", a-t-il déclaré.

Greg Arkhurst (au centre, sans casquette) est l'un des entraîneurs de cette délégation canadienne.

Dernière répétition

A huit jours du début des Jeux olympiques, les athlètes répètent leurs gammes. "Plus on se rapproche de l'événement, plus on garde l'intensité, mais on réduit la quantité de travail, continue-t-il. Je veux que les chronos soient meilleurs que les tests précédents, car on se rapproche des Jeux, mais les nageurs se challengent eux-mêmes." Penny Oleksiak, Maggie MacNeil, Joshua Liendo, Summer McIntosh… ces grands noms de la natation canadienne seront scrutés de près à Paris.

Mary-Sophie Harvey va disputer sa deuxième olympiade.

Pour Mary-Sophie Harvey, capitaine de l'équipe qui participera à sa deuxième olympiade, c'est l'heure des derniers réglages. "La priorité c'est de ne pas s'emporter. Huit jours c'est encore loin. Je m'entraîne encore dans le dur, mais ça me donne confiance avant les Jeux."

Notre reportage auprès de la délégation canadienne Impossible de lire le son.

"Ils sont endurants et rapides"

Dans les gradins, les spectateurs savourent la chance qu'ils ont de vivre ce moment historique, à l'image de Martin Cauchard. "J'ai de la chance de voir des athlètes de haut niveau qui s'entraînent pour les Jeux olympiques." Clément Bellessort et son papa sont venus en famille profiter du spectacle. "On se rend beaucoup plus compte de l'effort fourni en vrai qu'à la télé. Ils sont endurants et rapides !", dit le fils, avant que son père abonde, en voulant presque piquer une tête dans le bassin. "Ils auraient le temps de faire dix fois l'aller-retour, le temps que je fasse une longueur !"

Le public caennais a accueilli les Canadiens comme il se doit.

Abordables et disponibles, les Canadiens se sont prêtés au jeu des questions, dédicaces et photos. Vont-ils glaner quelques médailles ? L'entraîneur Greg Arkhurst espère une meilleure récolte qu'aux Jeux précédents. "Sept minimums, mais on peut faire mieux !" Aux Jeux de Tokyo, l'équipe canadienne avait remporté six médailles.

L'équipe du Canada de natation a profité du beau soleil pour sa séance ouverte au public.

Le souci du détail.