Le gérant du pressing se servait lui-même dans la caisse

Mauvaise surprise ? Entre le différentiel tickets informatiques/feuilles de caisse/remises en banque et le redressement de l’URSSAF, cette nouvelle gérante de pressing voit rouge. Les comptes ont été faussés. Mais à quel point ? Quel est le véritable chiffre d’affaires ? Alors qu’elle vient de racheter cette petite société rouennaise à un homme parti à la retraite, elle porte plainte en juillet 2006.

Les enquêteurs mettent en exergue plusieurs types de détournements entre juillet 2002 et juin 2006. L’ancien gérant a racheté le pressing en 2002 avec l’aide de sa compagne et de son fils. Généralement, il se charge de la clôture de la caisse et prend l’habitude de prélever régulièrement 100 € à des fins personnelles. L’expertise chiffre à 2 .656 € les prélèvements en 2003 puis à 6. 243 € en 2005.

Il se rembourse sur la caisse

Le couple habite dans la région de Caen, à 85 km de Rouen. Si les associés ne s’occupent guère d’administrer la Sarl, lui, effectue de fréquents allers-retours. Le gérant se rembourse ses frais de déplacements : au début il s’octroie 377 € par mois et jusqu’à 1000 € par mois en 2005. Il en vient à doubler la rémunération qu’il se verse.

Le 28 septembre dernier, 6 ans après les faits, l’homme a été sommé de s’expliquer devant le tribunal correctionnel de Rouen. Il a reconnu les nombreuses ratures sur les comptes qui dissimulaient les sorties frauduleuses d’argent et pour lesquelles il a prétextées des problèmes informatiques inhérents à la caisse. Quant à l’augmentation vertigineuse des frais de déplacements, il a prétendu ne pas avoir "déclaré la totalité des déplacements les premières années parce que l’entreprise ne pouvait en supporter la charge !"

"Il semble confondre son intérêt à lui et celui de la société", s’est exclamé le procureur. Ce dernier a requis 12 mois de prison avec sursis.