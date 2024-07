Patrimoine. Secret normand : l'éclat unique des hortensias bleus

Originaire d'Asie, l'hortensia (Hydrangea macrophylla) a besoin de conditions spécifiques pour développer ses teintes bleues et mauves.

Sol acide et climat idéal : les clés de la floraison bleue

Ces arbustes requièrent un sol acide, riche en aluminium. En Normandie, les sols affichent un pH inférieur à 5.5 et contiennent naturellement de l'aluminium. C'est pourquoi les parcs et jardins normands revêtent de somptueux camaïeux de bleu, de mauve et de violet. Cette palette de couleurs est difficile à reproduire dans des régions aux sols calcaires, comme le Bassin parisien, la Bourgogne ou les régions montagneuses.

Les hortensias nécessitent une exposition lumineuse modérée et aiment les terres riches, fraîches et humifères, ce qui leur permet de croître et de fleurir magnifiquement. Le climat maritime, avec ses températures douces et son ensoleillement variable, est particulièrement propice à leur développement.

Une tradition horticole réputée

Le Havre est un lieu clé dans l'histoire de l'hortensia en France. En 1936, Henri Cayeux y créa l'hortensia "Merveille Sanguine", célèbre pour son rouge sombre exceptionnel. Cette variété, comme beaucoup d'autres, profite pleinement des conditions climatiques et pédologiques de la Normandie pour offrir des floraisons spectaculaires.

Le Jardin Shamrock : la plus grande collection d'hortensias au monde en Normandie

Le Jardin Shamrock, situé à Varengeville-sur-Mer près de Dieppe, abrite plus de 1 400 variétés dans un cadre de deux hectares. Fondé par Corinne Mallet en 1984, ce jardin est reconnu mondialement pour sa collection impressionnante et a reçu le célèbre label du CCVS (Conservatoire des collections végétales spécialisées) en 1999. Le Jardin Shamrock est ouvert aux visiteurs durant l'été, offrant un spectacle de couleurs et de formes unique, où les hortensias, nourris par le sol acide normand, déploient toute leur splendeur.

Les hortensias sont une véritable merveille de la nature en Normandie. Leur éclat unique est le résultat d'une combinaison parfaite de conditions géologiques et climatiques. Alors, la prochaine fois que vous admirerez un bosquet d'hortensias, souvenez-vous que ces fleurs extraordinaires sont le fruit de la magie de notre terre normande.