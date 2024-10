Brectouville. Les Roches de Ham : un point de vue unique pour randonneurs

C'est un paysage subjuguant qu'offrent les Roches de Ham à Brectouville. Un pic rocheux qui culmine à 105 mètres de haut. Ce promontoire offre une vue inouïe sur la vallée environnante où serpente, nonchalant, le fleuve La Vire, que vous pouvez admirer également à Saint-Lô.

C'est un site à découvrir à pied, avec six circuits de randonnée de trois à douze kilomètres en fonction des difficultés de parcours. Vous pouvez arpenter à votre rythme la voie verte qui longe le cours d'eau à vélo ou VTT. Et pourquoi pas sur l'eau ? Sur la base de loisirs de Condé-sur-Vire, vous pouvez louer un canoë ou un paddle et découvrir cette vallée de la Vire, et y observer du fleuve une faune et une flore sauvegardée et sauvage.