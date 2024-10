Saint-Vaast-du-Val. Des moments festifs et conviviaux au Manoir du Fumechon

Envie de découvrir un nouvel endroit en Seine-Maritime ? Le Manoir Fumechon est un lieu polyvalent situé à Saint-Vaast-du-Val, près de Tôtes. Il réunit à la fois un salon de tatouage et piercing [La Vrombie Annexe NDLR] et des chambres d'hôtes, et accueille des séminaires et des concerts. Avec la période estivale, les nouveaux propriétaires des lieux, Nina et Brian Poquet, organisent des guinguettes en plein air. La première a eu lieu le dimanche 14 juillet. Et, dans le cadre de "l'apéro d'été de Circus & Co", un bar est également ouvert du mercredi au samedi dans une "ambiance détente". Dans cet esprit guinguette, des couvertures rouges et blanches sont disposées sur la pelouse. Pour se restaurer, des camions gourmands sont aussi présents sur le domaine. De quoi ravir les becs salés et sucrés.

Pratique. 1 route de Yerville, Saint-Vaast-du-Val. Tel : 07 71 11 91 34. Horaire de l'espace bar : mercredi 15h-19h, vendredi 11h-22h, samedi 11h-22h et dimanche 11h-21h30.