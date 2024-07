Seine-Maritime. Disparitions : "Magali Eusebe et Julie Marquette ont été retrouvées saines et sauves"

Une adolescente de 13 ans et une femme de 58 ans étaient portées disparues depuis plusieurs jours. "Magali Eusebe et Julie Marquette ont été retrouvées saines et sauves", a indiqué la police nationale 76 lundi 15 juillet.

Un appel à témoins lancé en juillet

Magali Eusebe, 58 ans, était portée disparue depuis le 30 juin. Elle avait été vue pour la dernière fois dans le secteur de la mairie du Petit-Quevilly près de Rouen. Les policiers ont lancé un appel à témoins samedi 13 juillet pour tenter de la retrouver. Elle a finalement été retrouvée saine et sauve lundi 15 juillet.

Julie Marquette a aussi été retrouvée

Du côté de Julie Marquette, elle était portée disparue depuis lundi 1er juillet. Un premier appel a témoins avait été lancé vendredi 5 juillet. Trois jours plus tard, lundi 8 juillet, la police avait indiqué que "la jeune Julie Marquette a de nouveau fugué" à Canteleu près de Rouen. L'appel à témoins pour tenter de la retrouver était donc toujours en cours. Finalement, elle aussi a été retrouvée "saine et sauve", a indiqué la police lundi 15 juillet.

