Près de Rouen. Le parc des Bruyères, poumon vert prisé des familles

Vous ne savez pas où passer votre après-midi ? Nous vous recommandons de découvrir le parc du Champ des Bruyères, véritable poumon vert de la Métropole de Rouen, situé à cheval sur Grand-Quevilly, Petit-Quevilly, Sotteville-lès-Rouen et Saint-Etienne-du-Rouvray. Ce parc offre un cadre magnifique pour se détendre, se divertir et explorer la nature. Que vous recherchiez la tranquillité, des activités en famille ou des découvertes botaniques, il répond à toutes les envies et constitue un lieu incontournable pour les habitants et les touristes.

Une ferme pédagogique

et des activités pour tous

Aujourd'hui, sur une surface de 28 hectares, le parc présente un nouvel aménagement paysager. Les enfants et leurs parents peuvent passer du temps à la ferme pédagogique. Le mercredi après-midi, des chantiers participatifs sont organisés. Des séances pour apprendre à entretenir les espaces verts sont proposées au grand public. Pour les plus jeunes, le site offre trois aires de jeux allant de 1 000 à 8 000m². Sur l'une d'elles, les enfants devront sortir d'un labyrinthe en bois. Ils peuvent également se tester sur plusieurs activités sportives, le tout en plein air et au rythme du chant des oiseaux. En cas de petit creux, plusieurs options sont disponibles. Il est bien sûr possible de prendre son pique-nique sur place. Mais si vous n'avez rien emmené, le restaurant Le Paddock, situé dans l'allée du Champ de courses, propose de s'attabler pour le déjeuner. Un magasin vendant des produits locaux est également accessible.

Pratique. Entrées avenue des Canadiens (Petit-Quevilly et Grand-Quevilly) et rue du Madrillet (Sotteville et Saint-Etienne-du-Rouvray). Ouvert de 7h30 à 23h.