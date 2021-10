Les sorties DVD et Bluray de la semaine : Dark Shadows et Arrete de pleurer Pénélope

Voici la sélection Tendance Ouest des sorties DVD's et Bluray's de cette semaine :

DARK SHADOWS avec Michelle Pfieffer et Johnny Depp :

En 1752, Joshua et Naomi Collins quittent Liverpool, en Angleterre, pour prendre la mer avec leur jeune fils Barnabas, et commencer une nouvelle vie en Amérique. Mais même un océan ne parvient pas à les éloigner de la terrible malédiction qui s’est abattue sur leur famille. Vingt années passent et Barnabas a le monde à ses pieds, ou du moins la ville de Collinsport, dans le Maine.

Riche et puissant, c’est un séducteur invétéré… jusqu’à ce qu’il commette la grave erreur de briser le coeur d’Angelique Bouchard. C’est une sorcière, dans tous les sens du terme, qui lui jette un sort bien plus maléfique que la mort : celui d’être transformé en vampire et enterré vivant.

Deux siècles plus tard, Barnabas est libéré de sa tombe par inadvertance et débarque en 1972 dans un monde totalement transformé…

Disponible en 3 Editions DVD à partir de 17.99 €

Disponible en 3 Editions Blu-Ray à partir de 24.99 €

ARRETE DE PLEURER PENELOPE avec Juliette Arnaud et Corinne Puget :

Chloé, Léonie et Pénélope, trois amies d’enfance qui se sont perdues de vue depuis de nombreuses années, sont convoquées chez le notaire. La tante de Chloé, chez qui elles avaient l’habitude de passer leurs vacances d’été, leur a légué à toutes les trois sa maison à la campagne. E

ncouragées par Chloé, elles décident de partir un week-end pour vider la maison afin de la vendre. Une fois sur place, les souvenirs refont surface. Entre règlements de comptes, vieux secrets à moitié oubliés et fous rires, les filles s’apprêtent à passer un très très long weekend...

Disponible en DVD à partir de 19.99 €.

MILLE MOTS avec Eddie Murphy :

Et si vous n’aviez plus que mille mots à prononcer avant de mourir ? C’est le défi auquel est confronté Jack McCall, agent littéraire, grand bavard et inépuisable menteur, qui doit apprendre à se passer de mots. L’histoire d’un homme qui n'a plus que 1000 mots avant de mourir, et qui est contraint d’apprendre à communiquer réellement avec sa femme, sa famille et ses amis.

Disponible en DVD à partir de 19.99 €