Souleuvre en Bocage. Il agresse sexuellement sa petite-fille pendant 5 ans

Agé de 78 ans, un homme était jugé en son absence au Palais judiciaire le 27 juin 2024 pour des faits commis du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2018 à Souleuvre-en-Bocage. L'affaire avait été mise en délibéré au 9 juillet dernier.

En décembre 2021, la maman d'une jeune fille portait plainte, expliquant que sa fille a des idées suicidaires consécutives à des attouchements sexuels de son grand-père. Il s'avère que les parents sont séparés depuis 2016 à la suite de violences conjugales et qu'après cette séparation le grand-père paternel, veuf depuis quelques années, reçoit très régulièrement chez lui les enfants du couple. C'est un enseignant qui remarque le mal-être de la jeune fille. Celle-ci lui confie que son grand-père a eu des gestes inadaptés envers elle. Le collège a aussitôt prévenu la mère, d'où le dépôt de plainte. Entendue par la police, la victime a expliqué que de ses 5 ans à ses 10 ans, elle a été abusée par son grand-père qui justifiait ses actes en disant que c'était "pour l'aider à s'endormir et lui faire du bien" et que "c'était leur petit secret et qu'il ne fallait en parler à personne". Elle mentionnera également des gestes déplacés de la part de son père [Cette deuxième affaire est en cours d'instruction et sera jugée prochainement, N.D.L.R]. Le prévenu est entendu en novembre 2022. Il a contesté les faits, même s'il a reconnu avoir une affection particulière pour la victime. A la barre, la mère confirme que le grand-père aime beaucoup la victime, seule fille parmi plusieurs petits-enfants. Il la couvrait de cadeaux, montrait ostensiblement qu'elle était sa préférée.

L'avocate de la partie civile a expliqué que ces relations équivoques et les gestes déplacés occasionnent encore maintenant un trouble et un malaise important pour sa jeune cliente qui a du mal à se reconstruire. La procureure a proclamé qu'un grand-père se doit de protéger ses petits-enfants.

Le 9 juillet, le prévenu est condamné à 3 ans de prison avec sursis probatoire de 2 ans, obligations de soins psychologiques, inéligibilité pendant 2 ans, pas de contact avec la victime et inscription au fichier des délinquants sexuels. Il devra indemniser les parties civiles d'un total de 4 900 euros et de 1 200 de frais d'avocat.