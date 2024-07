Alençon. L'agresseur d'une femme de 89 ans placé en détention provisoire

Une femme âgée de 89 ans a été agressée, mardi 9 juillet dans le centre-ville d'Alençon. Un homme âgé de 40 ans, sans domicile fixe et vraisemblablement alcoolisé, qui se promenait torse nu l'a insultée et l'a violemment poussée jusqu'à la faire chuter, selon les déclarations de la personne âgée et des commerçants témoins de la scène.

Défavorablement connu des services de police et de justice, l'homme natif de la Sarthe a été placé mercredi 10 juillet en détention provisoire avant de comparaître devant le tribunal d'Alençon, le 12 août prochain.