Cabourg. Le centre aquatique Aquadiva attire les foules dès l'ouverture 

650 entrées en cinq heures, le public était bien présent ce jeudi 11 juillet pour l'ouverture du centre aquatique Aquadiva de Cabourg. "On avait une file d'attente dès 9 heures, une heure avant l'ouverture des portes. Il y avait déjà 200 personnes à 10h30", se réjouit Thibault Legrix, le directeur de l'établissement.

La pataugeoire séduit les plus petits.

Preuve que cette piscine était attendue par les habitants de la côte. Jusqu'ici, la ville de Cabourg bénéficiait d'une seule piscine municipale en bord de mer. Il fallait alors faire plusieurs kilomètres pour faire un plouf, à Lisieux ou à la piscine d'Argences, les plus proches. "C'est génial car on n'avait pas de piscine à côté de chez nous, il fallait faire 20 minutes de route", reconnaît Lya Hubert, ravie de cette ouverture.

"Le toboggan va vite !"

Sur une surface totale de 20 000m², la nouvelle structure favorise l'entrée de lumière naturelle par le biais de plusieurs baies vitrées. Elle contient trois bassins dont un bassin de nage de 25m de long mais aussi un bassin extérieur, une pataugeoire, des espaces ludiques et un espace bien-être avec jacuzzis, saunas et hammams. Pour les plus téméraires, il y a un toboggan de 52m de long à l'intérieur et un deuxième toboggan à l'extérieur, perché à 10m de haut, dénommé "Kamikaze". Sa pente vertigineuse à 18% fait sensation auprès des plus jeunes. Ecoutez notre reportage :

Notre reportage à la piscine Aquadiva de Cabourg Impossible de lire le son.

Ce projet, porté par la communauté de communes Normandie Cabourg Pays D'auge, a coûté 20 millions d'euros. Elle a choisi comme délégataire le groupe Récréa pour les cinq prochaines années. Le groupe gère aussi les centres aquatiques Forméo à Falaise, Siréna à Carpiquet, Aquanacre à Douvres-la-Délivrande, Aquabella à Ouistreham et Dunéo à Argences.

Apprentissage de la natation dans le bassin de 25m.

Le bassin intérieur de nage de 25m du centre aquatique de Cabourg.

A Cabourg, il ambitionne d'accueillir 200 000 clients chaque année.