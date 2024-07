[Photos + vidéo] Cherbourg. Les pompiers rejoignent leur nouvelle caserne : un défilé dans les rues de la ville

Un défilé que beaucoup d'habitants présents ne sont pas près d'oublier ! Après 50 ans passés, les sapeurs-pompiers de Cherbourg ont quitté mercredi 10 juillet, vers 14h, leur caserne actuelle située avenue du Plymouth avec un convoi de 37 véhicules dans les rues de la ville.

Un défilé dans les rues de Cherbourg

Les héros ont été accueillis par de nombreux habitants et touristes. Le cortège a longé le centre commercial Les Eleis puis le commissariat de police avant d'emprunter le pont tournant puis la place du théâtre, la place Napoléon et enfin la base navale des marins-pompiers. Leur arrivée dans leur nouveau centre de secours, avenue du Thivet à Equeurdreville-Hainneville, a eu lieu peu avant 15h. Les nouveaux locaux sont plus spacieux et plus fonctionnels afin d'accueillir les sapeurs-pompiers dans d'excellentes conditions.

Un défilé dans les rues de la ville, comme ici rue Albert Mahieu.

Quelques chiffres

Les 63 pompiers professionnels et 71 volontaires disposeront d'une surface de 5 000m2 dont 1 800m2 d'entrepôt. La caserne se compose aussi de 27 chambres et de 78 couchages, avec douches et salles de repos et de déjeuner. Le maire de Cherbourg-en-Cotentin Benoît Arrivé précise que "cette relocalisation vise à améliorer l'organisation des secours et leurs conditions de travail". Sur le devenir de l'ancienne caserne, des logements y seront réalisés.

La nouvelle caserne des pompiers à Equeurdreville-Hainneville.