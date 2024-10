France-Monde. Cet été, Tendance Ouest vous offre votre Tefal Maxi Plancha XXL

La Tefal Maxi Plancha XXL est l'appareil idéal pour des repas en famille ou entre amis, grâce à sa capacité de cuisson extra-large qui peut servir jusqu'à 10 ou 12 personnes. Sa puissance extrême assure des résultats tendres et appétissants, parfaits pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

Pour tenter votre chance, vous envoyez TENDANCE au 7 11 12 (3 fois 65 centimes + coût d'envoi). Tirage au sort, le vendredi 2 août à 10h30 !

Le revêtement antiadhésif permet une cuisson saine sans ajout de matière grasse et garantit un nettoyage facile. Avec cinq réglages de cuisson, vous pouvez ajuster la température pour cuisiner viandes, poissons, légumes et plus. Le pare-vent amovible offre une protection supplémentaire, rendant l'appareil pratique et sécurisé pour une utilisation tout au long de l'année.