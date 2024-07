Calvados. Après plusieurs vols de pots catalytiques dans le département, un réseau criminel démantelé en Roumanie

Tout a commencé en mars 2022, quand une société basée à Fontenay-le-Pesnel, dans le Calvados, a été victime d'un vol de 21 filtres à particules sur des véhicules. Grâce au travail des enquêteurs de la Section de recherches de Caen, c'est tout une organisation criminelle européenne qui a été démantelée. Des métaux précieux sont contenus dans ces pots catalytiques.

Tout transite par des camps de Roms

Une cellule nationale d'enquête a été créée, et basée à Caen. Elle a permis de recenser environ 900 vols de pots catalytiques, entre le 1er février 2022 et le 16 janvier 2024. Ce groupe criminel en lien avec plusieurs filières d'écoulement, dont les principales sont basées en Roumanie et aux Pays-Bas, aurait fait passer ces pots par des camps de Roms installés en région parisienne.

Le 6 février dernier, huit personnes étaient interpellées et placées en garde à vue. Tous sont roumains, et ont entre 20 et 54 ans. Certains ont d'ailleurs déjà été condamnés par la justice pour des faits similaires. Quelques jours plus tard, une première filière de recel a été démantelée en Roumanie, et cinq personnes arrêtées. Quatre hommes âgés entre 23 et 43 ans, dont trois sont de nationalité roumaine et un de nationalité turque, ont des casiers judiciaires français et européens vierges de toute condamnation. Trois sont placés en détention provisoire, et un reste sous contrôle judiciaire.