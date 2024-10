Seine-Maritime. Les grottes troglodytes de la vallée d'Orival, un voyage verdoyant hors du temps

Le sentier des grottes troglodytes est celui qui a été "le plus téléchargé en 2022", assure Yann Le Bideau, chargé du développement touristique de la Métropole Rouen Normandie. Ce dernier connaît un franc succès, et pour cause, la vallée troglodytes d'Orival regorge de vestiges datant de l'époque gallo-romaine. Au milieu des roches calcaires et d'une terre argileuse, vous imaginez le quotidien des populations de l'époque. Au départ de la Maison des forêts d'Orival, le sentier s'enfonce dans la nature et vous amène vers des endroits remarquables. Pour Yann Le Bideau, "il y a deux principaux intérêts : le panorama et la partie en contrebas", au cœur du parcours balisé de 5,5km où figurent quelques mètres de dénivelé positif.

Un lieu marqué par l'Histoire

Le premier site se dresse devant nos yeux, il offre une vue imprenable sur la nature environnante. Le panorama correspond à l'endroit où Le Château Fouet a été construit pour protéger Rouen d'une attaque du Roi de France entre 1195 et 1202. Il en reste aujourd'hui encore quelques ruines. A l'époque, ce secteur appartient aux ducs de Normandie et au roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion. Pensé autrefois comme un lieu de surveillance, ce dernier est devenu un coin de détente où l'on peut admirer Rouen et ses alentours. La balade se poursuit en contrebas, où l'on découvre des pans de falaise creusés par les populations d'un autre temps. C'est un site hors normes au cœur de l'ancien village du XVIIe siècle, où "on a l'impression d'être sous terre", ajoute Yann Le Bideau. Ces lieux ont en effet abrité des familles travaillant aux filatures d'Elbeuf et de Louviers, selon plusieurs traces laissées par le passé. Un témoignage historique qui émerveille les marcheurs.