Football. Luka Elsner quitte officiellement le Havre AC pour Reims

Le club de football de Ligue 1 de Reims a annoncé mardi 25 juin l'arrivée pour deux saisons de l'entraîneur slovène Luka Elsner, qui a quitté Le Havre un an avant la fin de son contrat.

Dans une courte vidéo sur le compte X (ex-Twitter) du Stade de Reims, le club a présenté le successeur de Will Still, qui a pris les rênes du RC Lens il y a deux semaines.

De son côté, le club normand avait publié un communiqué sur son site internet pour confirmer le départ de celui qui "aura été l'un des grands artisans du renouveau havrais, de la montée en 2023, du maintien en 2024". Le HAC a aussi souligné que c'était Elsner qui avait décidé de quitter le club.

Un accord financier

Lors d'une conférence de presse mardi, la direction rémoise a indiqué avoir trouvé un accord financier avec le HAC, concernant la dernière année du contrat d'Elsner. Ce dernier, qui gardera une partie de l'ancienne équipe auparavant autour de Will Still (dont l'entraîneur adjoint Samba Diawara), "souhaite apporter sa capacité à aider les jeunes talents à s'exprimer et tirer le meilleur de chaque membre du club. Je veux voir une grande ambition, mêlée d'humilité", a-t-il déclaré devant la presse.

L'ancien défenseur central international de 41 ans, parfaitement francophone après avoir été formé à Nice, a fait une grande partie de sa carrière d'entraîneur en France et en Belgique, notamment à Amiens, à Courtrai, au Standard de Liège et au Havre.

Arrivé au Havre en 2022

Il était arrivé en Normandie en 2022 à l'instigation du directeur sportif, Mathieu Bodmer, qu'il avait dirigé comme joueur dans la Somme. Sous ses ordres, Le Havre avait été sacré champion de Ligue 2 dès la première saison et il avait été élu meilleur entraîneur de L2 par l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP). Pour le retour du club doyen dans l'élite, après un début de saison encourageant et une 11e place à mi-parcours, Le Havre avait tremblé pour son maintien, mathématiquement assuré à la dernière journée.

(avec AFP)