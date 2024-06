Un été au Havre. De nouvelles œuvres pour cette édition 2024 dans la cité Océane

Un été au Havre est de retour pour une huitième édition. Initié pour fêter les 500 ans de la ville, Un été au Havre fait désormais parti de l'ADN de la cité Océane.

Jusqu'au 22 septembre, les visiteurs sont invités à déambuler de la plage jusqu'au cœur de la ville pour découvrir les œuvres d'artistes reconnus, français et internationaux.

Des œuvres éphémères pour la plupart mais dont certaines sont vouées à rester au-delà d'Un été au Havre, comme ce fut le cas pour la Catène de containers de Vincent Ganivet ou encore la sculpture de Lang/Baumann située sur la plage.

Gaël Charbau, le directeur artistique d'Un été au Havre, fait le point sur la programmation de cette année :

En plus des installations, le public pourra aussi assister à des animations et des expositions, notamment au MuMa et au Portique, le centre régional d'art contemporain du Havre.