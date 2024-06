Calvados. Adepte des sites pédopornographiques, le pizzaïolo fait des avances à une apprentie de 14 ans

Tout commence par une enquête diligentée par les gendarmes de Bayeux. Ils s'intéressent à un site de rencontres pédopornographique sur lequel ils créent un faux profil, celui d'une jeune fille nommée Jade, âgée de 14 ans. Dès la première discussion, un homme dit aimer son profil. Il lui demande une vidéo de son sexe et en envoie une où il se masturbe. Il veut voir "son petit minou" car il aime les très jeunes filles.

Envers de très jeunes enfants

L'homme est identifié par la police et interpellé à Saint-Rémy, en Suisse normande, en février 2024. Son matériel informatique est saisi et on découvre des images et des vidéos pédopornographiques. Viols et actes de barbarie envers de très jeunes enfants, voire des bébés.

Le pédophile est pizzaïolo dans un restaurant à Evrecy. Il fait des avances à une apprentie de 14 ans, à qui il propose des massages avec des gestes salaces. Lors de l'absence de ses parents, il veut aller la voir chez elle. La jeune fille en parle à ses parents et à son patron, ce qui permet de faire cesser ces faits, qui ont duré près d'un an.

Une amende

A la barre au tribunal de Caen jeudi 20 juin, l'homme reconnaît les délits. La présidente lui fait remarquer les souffrances infligées aux enfants dans les vidéos et il avoue n'en avoir pris conscience que récemment, car pour lui ce n'était que du virtuel. L'avocate de la victime explique que sa jeune cliente est traumatisée par le comportement de son collègue.

La procureure se dit inquiète et pose la question : " Que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu une enquête de police concernant le site internet ?"

Après délibéré, le pédophile devra se soumettre à un suivi sociojudiciaire pendant 3 ans, avec soins psychologiques, pas d'activité avec des mineurs, sauf pour son travail, inéligibilité de 2 ans, inscription au fichier des délinquants sexuels. Il devra verser à la jeune victime 700 euros pour préjudice moral, 800 de frais d'avocats et 127 de frais de procédure.