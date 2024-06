Caen. L'artiste américain Sean Scully s'expose pour Normandie Impressionniste

Il est considéré comme l'un des plus grands artistes abstraits vivant aujourd'hui, et c'est en l'église Saint-Nicolas à Caen que l'artiste Sean Scully a choisi d'exposer : "90% de mes premières influences sont françaises. Mon travail vient de l'impressionnisme et du post-impressionnisme", dit-il. Dans le cadre de l'événement Normandie Impressionniste, qui fête les cent cinquante ans de ce mouvement, peintures et sculptures du peintre prennent place dans cette église désacralisée.

Un amour de la Normandie

L'exposition mêle l'intime et le monumental, dans la magnifique bâtisse de style roman et très épurée. Peintures de grand format et sculptures monumentales composent la visite, qui se prolonge avec le cimetière dormant attenant à l'église. Un réel hommage à la Normandie de la part d'un des plus grands artistes américains.

Les compositions structurées et chargées d'émotion de Sean Scully trouvent un écho auprès du public du monde entier, faisant de lui une figure incontournable de l'art moderne. Artiste à découvrir à Caen jusqu'en septembre !

Pratique. Du 21 juin au 22 septembre, du mardi au dimanche, de 10h à 18h. Entrée libre.