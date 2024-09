Caen. La Colline aux oiseaux célèbre ses 30 ans : un samedi riche en animations 

De décharge à parc floral aux 450 000 visiteurs par an, la Colline aux oiseaux à Caen a bien changé depuis son ouverture en 1994. Le site propose de découvrir ses nouvelles transformations. Vendredi 28 et samedi 29 juin, le lieu fête son trentième anniversaire. Si la première journée est réservée aux scolaires, le lendemain, les festivités sont ouvertes à tous, de 10h à 18h.

Entre nouveautés et hommage

Parmi les nouveautés de la Colline aux oiseaux, on note la transformation de la ferme normande pour laisser place bientôt à un parc d'aventure, mais aussi une esplanade végétalisée. Et c'est bien cette esplanade, nommée Frank Duncombe, qui sera inaugurée entre 10h et 10h30, pour rendre hommage au créateur de la Colline aux oiseaux. Une autre personnalité, Yvonne Guégan, artiste peintre et plasticienne née à Hérouville-Saint-Clair, sera à l'honneur. En 2020, un rosier hybride à son nom a vu le jour, et des boutures ont été envoyées en France et à l'international. C'est au tour de la Colline aux oiseaux d'accueillir la rose Guégan. Elle prendra place dans la Roseraie, après une cérémonie entre 11h30 et 12h30.

Un espace inclusif

Un autre espace sera inauguré, entre 10h30 et 11h30 : "Le Jardin Extra Ordinaire", la nouvelle aire de jeux du lieu. Cet espace est pensé pour les enfants en situation de handicap, leur permettant de jouer en toute sécurité avec leurs camarades valides. Cette aire de jeux de 600m2 a été financée à travers le budget participatif de la Ville. A noter que de nouvelles places de stationnements réservées aux personnes en situation de handicap ont été mises en place.

Une ambiance festive

Des animations auront également lieu toute la journée, notamment des démonstrations de la Société des régates de Caen Ouistreham, sur le bassin de la Roseraie. Entre la Chorale Polykrom' et la fanfare Mazel Combo, la fête se fera en musique. A 16h30, la Colline aux oiseaux soufflera finalement des bougies. Ce sera aussi l'heure de découvrir la rose préférée du public, pour laquelle ls visiteurs pourront voter toute la journée.