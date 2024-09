Colleville-sur-Mer. Parcourez la plage d'Omaha Beach à vélo avec le Fat Bike

Un vélo "avec des gros pneus", voilà comment Laurent Guérin, responsable de la base Eolia Normandie à Colleville-sur-Mer, résume le Fat Bike. "Plus un pneu est large, plus il est facile d'évoluer sur les surfaces difficiles comme la neige ou le sable", explique-t-il. Tous les jours, Laurent Guérin et son équipe proposent ces fameux Fat Bikes à la location pour emmener petits et grands sur les traces des Alliés. "C'est super agréable, les cyclistes ont du relief et de bonnes sensations. Le vélo peut paraître lourd mais pas du tout, il ne l'est pas plus qu'un vélo classique", assure le responsable. La promenade, à faire en autonomie, vous permettra d'avancer et de vous amuser à votre rythme. Interdiction, en revanche, d'aller rouler dans les dunes. Un casque, un support smartphone et une carte vous seront fournis pour vous repérer le long du littoral.

Des balades commentées

En plus de la location de vélos, Eolia Normandie organise des promenades commentées en Fat Bike électrique. "On le fait à la demande, précise Laurent Guérin. Si vous avez envie de rouler à 22h, on fera la promenade à 22h. La seule contrainte, c'est la marée", prévient-il. Pendant quatre heures, les animateurs vous raconteront l'histoire mondialement connue du site et vous emmèneront à l'intérieur de blockhaus et bunkers allemands pour des projections de photos et vidéos d'époque. "On emporte avec nous du matériel numérique, notamment un vidéoprojecteur. Quand on voit ces images directement à l'intérieur des bunkers, ça fait quelque chose", confie Laurent Guérin.

La balade est ouverte à toute personne de 14 ans ou plus et les groupes doivent être composés de quatre à huit personnes. Un déjeuner à Eolia Snack, non compris, vous sera proposé. Prévoyez des vêtements adaptés à l'activité et à la météo !