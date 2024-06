Bolbec. Jean-Charles de Castelbajac, aux origines normandes, va créer les vêtements pour la réouverture de Notre-Dame

Jean-Charles de Castelbajac a été choisi par le diocèse de Paris pour créer les vêtements liturgiques des cérémonies de réouverture de la cathédrale Notre-Dame. Il rejoint les centaines d'artisans en charge de la renaissance du monument, ravagé par un incendie le 15 avril 2019 et dont la réouverture est prévue le 8 décembre.

Son histoire liée à la Normandie

Jean-Charles de Castelbajac est très attaché à la région Normandie, et plus particulièrement au pays de Caux. S'il est né à Casablanca, au Maroc, et qu'il est descendant d'une ancienne famille noble de Bigorre, sa grand-mère était normande : Marguerite Desgenetais (famille qui possédait des usines de textiles à Bolbec).

Le styliste était venu en résidence à Etretat en octobre 2017, pour décorer une des salles du restaurant étoilé Le Domaine Saint Clair. En mai 2018, il avait présenté un foulard en hommage à sa grand-mère et donc à Bolbec.