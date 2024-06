Trouville-sur-Mer. Participation record pour la course de garçons de café !

La course de garçons de café a lancé la saison estivale de Trouville-sur-Mer ! Mercredi 19 juin, la quatrième édition de l'événement a battu un record de participation avec 123 concurrents inscrits. Comme pour une vraie course à pied, les candidats récupèrent leur dossard au niveau du Quai de l'Impératrice Eugénie à Deauville, avant de s'élancer pour une course de 2,5km. Le principe ? Ne rien faire tomber du plateau ! Une seule goutte par terre ou sur le plateau est synonyme d'élimination directe.

Ne rien faire tomber du plateau

Sous le soleil radieux de ce début d'été, certains n'ont pas fait long feu. Au bout des cinq premiers mètres, plusieurs participants avaient déjà frôlé la catastrophe. D'autres ont mené des stratégies bien réfléchies comme Stéphane Marceul, serveur de la brasserie Le Central. "Il faut aller vite tout le temps ! Il faut jouer avec l'amorti du bras mais aussi avoir une bonne endurance", sourit ce compétiteur dans l'âme. Pari gagnant ! Troisième l'an dernier, il est monté sur la plus haute marche du podium cette année.

Tout est question d'équilibre !

"Il faut toujours regarder devant"

Gäetan Tifagne, de la brasserie Honorine, avait élaboré un autre stratagème. "Il ne faut pas regarder ses pieds ou le plateau mais il faut toujours regarder devant." Pas toujours simple. Il faut composer avec le vent, les virages ou le sable lors du passage sur les planches de Trouville.

L'enjeu est aussi de trouver l'équilibre de son plateau. Steven Lebarbier a une technique bien à lui. "On met le plus lourd devant et les verres autour." Sous les applaudissements d'un public venu nombreux, les participants ont arpenté les rues du centre-ville, passant par le pont des Belges, le boulevard Fernand Moureaux, la rue des Bains jusqu'à la piscine de Trouville. Karene Jean, du restaurant Les Vapeurs, est arrivée en tête chez les femmes. "C'était compliqué car on a eu de belles rafales de vent. Il fallait aussi gérer la chaleur, la route, les passants. C'était intense, mais je suis très fière !", dit-elle ravie.

Tenue de travail exigée pour cette course de garçons de café.

Cet événement est pour eux une manière de montrer la difficulté de la profession mais aussi d'agir pour la bonne cause. La totalité des fonds récoltés est intégralement versée à l'association Naevus 2000, association qui soutient les personnes atteintes de malformation cutanée.