Evénement. Ciné plein air, concerts et sable fin, Alençon plage fête ses dix ans

Alençon plage est de retour pour vous faire passer un été de concerts et d'activités diverses. Cette année, l'événement célèbre sa dixième édition. Du 25 juillet au 17 août, le parc des Promenades en plein centre d'Alençon se transforme en une plage urbaine et devient un lieu de rencontres incontournable pour les habitants et les estivants de passage.

A l'occasion de cet anniversaire, les organisateurs de Culture Kraft promettent une fête haute en couleur. "On essaye de varier dans les styles de musiques et dans les activités. L'objectif pour nous, c'est de mélanger toutes les générations et aussi de permettre à ceux qui ne partent pas en vacances de s'évader", insiste Arnaud Betton, cogérant de Culture Kraft.

Une édition pleine de surprises

"Pour cet événement, on espère 40 000 personnes", annonce Arnaud Betton, soulignant l'ambition de rassembler un large public autour de cette fête. Chaque année, Alençon plage accueille en moyenne plus de 2 000 visiteurs par jour. Pendant près de trois semaines, les soirées seront notamment rythmées par une quinzaine de groupes de musique, locaux et nationaux. "Cette année, on retrouve certaines animations habituelles comme les sessions de sport, les soirées quiz et le ciné plein air, mais nous avons également quelques surprises comme la boum de la plage ou encore une soirée karaoké qui nous ont beaucoup été demandées", détaille Arnaud Betton. Alençon plage est l'occasion pour petits et grands de se détendre et de passer du bon temps sous le soleil, les pieds dans le sable.

Pratique. Du 25 juillet au 17 août au parc des Promenades. Programme complet sur alenconplage.com. Certains soirs, une navette sera mise en place dans plusieurs quartiers de la ville.