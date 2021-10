Foot, ligue 2 : Caen est allé corriger le 3ème Istres 4 à 0

Foot,

Ligue 2 :

Caen est allé largement s'imposer chez le 3ème, Istres. 4 à 0 ! Caen avait ouvert le score après 30 secondes de jeu seulement. But de Nabab. Les malherbistes inscrivaient les 3 autres buts en fin de seconde période. 83' un tir de Duhamel, 89' premier but de la saison pour Poyet et un but de Cuvillier à la 94'.

Dans le même temps, Laval est allé faire un nul 1 partout à Guingamp, Le Mans s’impose 1 à 0 face à la lanterne rouge, Sedan, Le Havre sur sa pelouse, bat Auxerre 2 à 1. Au classement provisoire, Caen est 4ème, un point du troisième, Le Mans 7ème, Le Havre 9ème, Laval est 17ème.

National : Défaite de Cherbourg, 3 à 0 face au Red Star.