Travaux en centre ville de Valognes : les circuits scolaires réaménagés

Des modifications ont été apportés concernant les points d’arrêt du réseau Manéo Express et Manéo scolaire. Voici les changements à prendre en compte, dès le lundi 8 octobre prochain.

A compter du lundi 8 octobre 2012 et pour une durée indéterminée :

Le point d’arrêt Valognes – Place du château est reporté, pour les lignes Manéo Express 1, 9, 11 et 13, dans le bas de la place du château à l’angle de la rue Barthélémy et de la rue du palais de justice excepté le vendredi jusqu’à 14 h où l’arrêt est reporté sur le boulevard de la division LECLERC à l’angle de la rue Saint-Malo.

Le point d’arrêt Valognes – Place du château est reporté, pour les circuits scolaires hebdomadaires 00C300, 00C301 et 00C302, dans le bas de la place du château à l’angle de la rue Barthélémy et de la rue du palais de justice.

Le point d’arrêt Valognes – Place du château est reporté, pour le circuit scolaire 22C100, au collège Félix BUHOT.

A compter du lundi 15 octobre 2012 et pour une durée indéterminée :

Le point d’arrêt Valognes – Gare SNCF ne sera plus desservi par les lignes Manéo Express 9 et 13. Les usagers sont donc invités à utiliser le point d’arrêt, place du château.

Les horaires de la ligne 1 seront modifiés. Les nouveaux horaires seront consultables sur transports.manche.fr à partir du mercredi 10 octobre.

Les correspondances entre lignes Manéo Express seront fortement perturbées.

Les collégiens et lycéens transportés sur le réseau Manéo Express et scolarisés dans un établissement de Valognes ne pourront pas être acheminés jusqu’à leur établissement et seront déposés place du château