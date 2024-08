Sud-Manche. Cimetière américain de Saint-James : une plongée au cœur de l'histoire

Il y a tout juste 80 ans, la Normandie a été frappée par les combats sanglants de la Libération. Le sud-Manche n'a pas été épargné et, en se promenant dans les campagnes, il est fréquent de voir des monuments érigés à la mémoire des Alliés. A Montjoie-Saint-Martin, tout près de Saint-James, le plus grand cimetière américain de la Manche offre aux visiteurs un panorama sur le bocage normand et la baie du Mont Saint-Michel.

Ce lieu de mémoire ne laisse aucun passant indifférent. Ici, 4 410 soldats américains reposent pour toujours, sous les croix latines et les étoiles de David. Toutes les tombes sont parfaitement alignées et, de temps en temps, un drapeau laissé par un visiteur flotte devant une stèle laissant une touche de couleur dans ce lieu si paisible.

Plus petit et plus discret que celui de Colleville-sur-Mer, le cimetière de Montjoie-Saint-Martin n'en reste pas moins impressionnant. Chaque année, 40 000 visiteurs viennent parcourir les allées, pour se recueillir ou juste pour une promenade au cœur de l'histoire.