[Photos + vidéo] Rouen. Six concepts de restaurants en un avec vue sur Seine : découvrez le Rouf au 105

Les tables sont dressées. Mercredi 12 juin, le restaurant le Rouf ouvre ses portes au dernier étage du 105. L'établissement de 1 200m2 regroupe six concepts en un seul lieu, comme autant de pièces à vivre d'un grand loft. Chacun des espaces a sa carte qui lui est propre, sa politique tarifaire, son ambiance musicale, même si tout provient de la même cuisine, placée au centre de l'établissement.

L'arrivée se fait par deux ascenseurs privatifs, dans l'espace "salon". "Ici, c'est une ambiance cosy pour des tapas et une cuisine bistronomique", précise Frank Ponseel, directeur et gérant du Rouf. Cet espace dispose déjà de 60 places en intérieur avec vue sur Seine et 80 places en terrasse.

Le salon et son ambiance cosy pour une cuisine bistronomique.

Les autres espaces sont accessibles via un couloir qui rappelle l'organisation d'une maison. La "salle à manger" est le restaurant gastronomique, avec un menu en quatre ou six temps pour 70 ou 95 euros, une décoration raffinée et un large choix de vins.

La salle à manger, l'espace cuisine gastronomique du Rouf.

La "cuisine" rappelle davantage les bons plats traditionnels réconfortants de mamie. "On fera aussi poulet frites à volonté chaque dimanche midi", sourit Frank Ponseel.

La cuisine, pour des plats comme chez mamie.

La "cave" s'entend sous toutes les facettes de ce mot : cave à vin, cave à jambon, cave à viande, cave à cigares, cave à spiritueux. "C'est vraiment le lieu des épicuriens où l'on peut s'imaginer déguster une belle côte de bœuf avec une bouteille de rouge avant de prendre un digestif et un cigare sur la terrasse."

La cave à vin partagée entre les différents restaurants rassemble 1 560 références pour toutes les bourses.

L'espace "cave", à jambon, à viande, à vin ou à spiritueux.

Le "cabinet des curiosités" est l'endroit le plus déjanté, avec un menu de dégustation à l'aveugle original basé sur les quatre éléments. "On a fait des tests et certains m'ont demandé si j'étais fou, mais ils ont passé un très bon moment. C'est farfelu, mais on y mange de bonnes choses."

Le "cabinet des curiosités" propose une expérience culinaire étonnante.

Enfin, "le jardin" en terrasse permet de déguster un buffet à volonté façon barbecue coréen, à cuire soi-même directement à table.

La grande terrasse avec vue sur Seine est à la fois une partie du "salon" et un espace "jardin" pour un concept barbecue coréen.

Bref, le Rouf en offre pour tous les goûts. "L'idée était de ne laisser personne de côté. Que vous ayez 20€ à dépenser ou beaucoup plus, vous aurez forcément une pièce qui correspondra à votre budget ou vos envies culinaires", promet Frank Ponseel.

Le restaurant est ouvert à partir du 12 juin, sept jours sur sept.