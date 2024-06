Sotteville-lès-Rouen. A bout de souffle : un spectacle musical inspiré par Nougaro

Le metteur en scène Jérôme Quintard collabore avec trois musiciens pour ce spectacle imaginé comme un parcours de vie : "J'ai découvert la poésie de Claude Nougaro lors de mes études théâtrales avec les paroles d'A bout de souffle. Puis je me suis plongé avec délectation dans ses textes, empreints d'une grande musicalité et d'une profonde humanité. Ce sont des textes simples qui parlent à chacun d'entre nous." C'est ainsi que germe l'idée d'associer une sélection de chansons et de textes dont certains n'ont jamais été mis en musique pour se raconter à travers les textes de Nougaro. "C'est l'histoire d'un homme de sa naissance à sa mort. On évoque les différents âges de la vie, des questions philosophiques et des problèmes de société : les textes de Nougaro sont universels." Jérôme Quintard et ses musiciens jouent avec les mots de Nougaro, intervertissant paroles et musiques, déclamant ou chantant les textes de cet auteur humaniste.

Le 24 mai à 20h30. Le Trianon à Sotteville-lès-rouen. 5 à 10€. 02 35 73 65 99