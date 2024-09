Colombiers. A dos d'âne : balades insolites près d'Alençon

A la Chouette Mulotte, centre équestre à Colombiers, six ânes éduqués à la randonnée pédestre vous attendent pour une aventure inoubliable. Ces animaux, disponibles à la location, vous accompagnent sur les sentiers pittoresques de la région. En famille, entre amis ou en solitaire, cette activité est ouverte à tous.

Avant de vous lancer, une formation complète sur la conduite de l'âne vous est dispensée, pour apprendre à utiliser l'équipement ainsi que la marche avant et le freinage. Une fois formé, vous êtes prêt à partir en autonomie sur les chemins de randonnée, à dos d'âne pour les enfants, à côté pour les plus grands. Capables de porter entre 30 et 40kg selon leur taille et leur âge, ils se révèlent particulièrement utiles pour les longs trajets. Les balades proposées varient de 4 à 15km, avec des options pour des randonnées de deux à six jours. Une expérience unique en pleine nature, mêlant découverte et convivialité.

Pratique. Réservations au 06 52 56 50 70 ou sur chouettemulotte.wordpress.com.