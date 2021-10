Spécial déco : Le balcon, un jardin pas comme les autres

“Aujourd’hui, c’est l’association pierre, bois, végétal et eau qui fait la qualité d’un aménagement paysager”, estime Mathieu Mégard, paysagiste chez Œuvre d’Arbre à Rouen.

Herbe aromatique

Du changement du revêtement de sol au mobilier de jardin, du choix des plantes à celui des pots, les possibilités d’organisation sont nombreuses à condition de respecter certaines règles (poids des matériaux, orientation du balcon...) Privilégiez les plantes rustiques.

Mathieu Mégard conseille d’alterner plantes à tige, à ras de tige et plantes tombantes afin de créer des étages de végétation. Dans une même jardinière, vous pouvez planter un palmier de chine avec un buis, de la lavande et pourquoi pas une herbe aromatique ! “Il ne faut pas hésiter à mélanger : plantes à feuillage persistant ou caduc, plants à bulbe, arbustes vivaces ou grimpants. Dans un aménagement végétal, ce qui est joli c’est de ne jamais voir la terre !”. Ces aménagements extérieurs font entrer la nature chez vous et ne sont pas dénués d’un intérêt esthétique et botanique.