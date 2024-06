Carentan. Harold Terens, 100 ans, vétéran de la Second Guerre mondiale, et jeune marié

A 100 ans, le vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale Harold Terens vient de se marier. Il a dit "oui" à sa fiancée, Jeanne Swerlin, 96 ans. L'union a été célébrée par le maire de Carentan, Jean-Pierre L'Honneur, samedi 8 juin.

"C'est le meilleur moment de toute ma vie, j'ai 100 ans et ma fiancée en a 96, et me marier ici à Carentan, c'est incroyable : c'est mon deuxième endroit préféré au monde (...) Je me sens jeune à nouveau", a déclaré Harold Terens à l'AFP à l'issue de la cérémonie, après avoir salué la foule au balcon. Il était habillé en costume bleu clair. "Ma religion est l'amour" et "l'amour" a "triomphé" de la guerre, s'est-il réjoui.

"J'ai un mariage comme seuls les rois et reines en ont"

Avant d'entrer dans la mairie, Jeanne Swerlin, en robe rose satinée, avait confié : "J'ai attendu 96 ans pour trouver la bonne personne et j'ai un mariage comme seuls les rois et reines en ont." Les deux mariés sont entrés chacun de son côté dans l'hôtel de ville sur "J'ai deux amours", une chanson de Joséphine Baker, pour lui et "I will always love you" de Dolly Parton reprise par Whitney Houston, pour elle.

Après la cérémonie, le champagne a été servi aux époux et leurs invités. Puis les "jeunes mariés" ont déjeuné en petit comité. Il avait été envisagé qu'Harold Terens suive une parade de vétéran dans Carentan l'après-midi, mais il doit dîner avec les présidents Emmanuel Macron et Joe Biden à Paris. "Nous voulons qu'il préserve ses forces, il a été aux cérémonies (de commémoration, NDLR), c'est une semaine fatigante", a assuré son fils Bill. Harold Terens était opérateur radio dans l'armée de l'air américaine en 1944.

Décoré en 2019 de la Légion d'honneur française, Harold Terens a été de nouveau honoré jeudi 6 juin aux côtés de nombreux autres vétérans lors des cérémonies du D-Day. Après la Seconde guerre mondiale, il avait épousé Thelma, et eu trois enfants. La mort de sa première épouse en 2018, après 70 ans de mariage, le laisse dévasté. Il rencontre trois ans plus tard Jeanne Swerlin, elle aussi veuve, et le reste est un conte de fées.

Avec AFP