Idées loisirs pour le week-end du 6 et 7 octobre

Samedi 6 octobre

Tendance Ouest vous invite à un concert années 80 à 18h avec Desirless, Thierry Pastor et Cookie Dingler. RDV au Parc des Expo de Saint-Lô.



Soirée Twin à la Bazoge avec en tête d'affiche Fady Melo! C'est ce soir à 21h30. Entrée 9€.





Les Trottoirs Mouillés organisent un concert du groupe SUPERSONIC à Bagnoles de l'Orne à 21h. A noter que Thomas De Pourquery, leader du groupe est l'actuel artiste

en Résidence à Jazz Sous Les Pommiers.





La Médiathèque de la Communauté de Communes du Pays d'Argentan invitent les enfants à voir 1 pièce de théâtre intitulée « Et quand le loup » proposée par le Théâtre du Champ Exquis. C'est à 14h30 et 16h Pour les enfants de 5 à 8 ans - Durée 40 min .



L'association La Classe de St Hilaire sur Risle vous retrouve pour ses concerts. Ce soir, M.I.T.W.O.T.F . De la musique AFRO-JAZZ. Compositions originales, improvisations endiablées sur des rythmes dansants. RDV à 21h.



Deuxième et dernier jour du Festival Valise'n'Rock à Sartilly. Ce soir Tristan Nihouarn, ancien chanteur de Mathmatah montera sur scène avec Merzhin et Riff Raff ! C'est à la Salle culturelle. Entrée à 25euros sur place.

Dimanche 7 octobre

Pommes et poires en fête dimanche à la maison de la pomme et de la poire de Barenton. Démonstration culinaire, atelier enfants, animations ludiques et théâtre seront au programme de la journée. C'est de 10h30 à 18h30.



La ferme musée du cotentin de Ste Mère Eglise vous invite à fêter l'automne ce dimanche ! 6ème édition de ce RDV annuel. Fête conviviale consacrée à la nature, au jardin, au potager et au verger. Infos, découvertes, saveurs et divertissements pour les amateurs ou simplement curieux. À partager en famille ! Venez de 10h à 18h.



C'est mercredi que sort Astérix et Obélix au service de sa majesté ! Direction la grande-bretagne pour nos gaulois avec cette fois Edouard baer dans le rôle d'Astérix. Découvrez leurs aventures en avant-première dans certains cinémas de la région, et en 3D dans les salles «équipés : ce sera demain à Vire, Saint Lô, Alençon, Caen, Falaise, Mamers, Hauteville sur mer et encore de nombreux autres cinémas. Horaires à retrouver sur tendanceouest.com

Tout le week-end



Ne manquez pas ce week-end la Foire St Denis à Montilly/Noireau. C'est la plus importante foire traditionnelle de l'Orne ...Allée des rôtisseurs, camelots, animaux : quelques 800 exposants installés sur un champ de foire de près de 9 hectares.







Villers-sur-Mer fête le saint patron des jardiniers en compagnie de la

société d’Horticulture de la côte fleurie aujourd'hui et demain.

Cet après-midi par exemple, Les enfants pourront participer à un concours de bouquets ou demain à 9h30, un grand défilé de civières fleuries partira de la

place du marché pour traverser les rues de Villers-sur-Mer.







2événements ce week-end à Ouistreham : tout d'abord Fêtes aux Equilles et aux produits de la Mer.. De nombreuses animations et dégustations sont prévues place du marché, avenue de la mer.

Il y aura aussi le SALON NAUTIQUE BOAT EXPO 2012. Ce salon nautique régional se déroulera au bassin de plaisance.





ROCK N ROLL AND COUNTRY tout le week-end à AMAYE SUR ORNE. Rassemblement Harley Davidson, Demonstration de danse, Concert Live, et Animations. Plus d'infos sur aujolipontducoudray.com.





Jusqu'à lundi, c'est la Foire de Saint-Lô au parc des expositions. Le thème 2012: le pays Basque.



Vous souhaitez en savoir plus sur l'eco construction, vous souhaitez construire ou acheter ? RDV au SALON HABITAT au CARRE DU PERCHE tout le week-end à Mortagne.



Le festival de contes « passeurs de mots » à Equeurdreville bat son plein. Du coup, de nombreuses représentations jeunesse et familiales sont attendues. Contes, théâtre ou chansons, choisissez votre préféré, plus d'infos sur le site d'equeurdreville.



La fête de la pomme en pays d'Auge se termine ce week-end. Participez notamment à la Découverte de la fabrication du cidre à la ferme du Barquet.