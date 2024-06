Caen. Les jardins d'été se sont invités en ville

Depuis le 31 mai, la nature est plus que présente dans les quartiers de Caen. Les jardins d'été se sont installés jusqu'au 15 octobre dans dix sites différents de la ville, afin d'offrir une ambiance végétale aux habitants. Au total, les services de la Ville ont utilisé plus de 6 000 plantes "pour agrémenter les différentes installations", explique la municipalité, qui détaille : "eucalyptus, bambous, cyprès d'Espagne, dahlias, sauges, mufliers, amarantes…".

Retrouvez des pergolas et parcours pieds nus au CPIE - Musée d'initiation à la nature, un jardin des pétales à la Colline aux oiseaux… Et le point d'orgue est sur la place de la République, avec une référence au 80e anniversaire de la Libération de Caen, et notamment la présence d'un arbre de la liberté et d'oliviers symbolisant la paix.

Les autres jardins d'été proposant des coins d'ombre aux habitants sont situés sur l'avenue Albert Sorel, à la Coulée Verte, la place Champlain, la place du Marché, la place de la Justice, l'avenue Coty et le parc Saint-Paul.