Près de Lisieux. La gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver Isabelle Guille

Lundi 3 juin, la compagnie de gendarmerie de Deauville a lancé un appel à témoins. Il concerne la disparition inquiétante d'Isabelle Guille, une femme âgée de 60 ans et domiciliée à Coquainvilliers. Elle n'a plus donné de nouvelle à ses proches depuis le mardi 28 mai. Si la gendarmerie confie "être pessimiste" sur les chances de retrouver cette dame, "on souhaite tout même continuer les recherches en espérant que des témoins l'aient aperçu et qu'ils puissent nous donner des pistes".

La piste d'un suicide évoqué

D'après les premiers éléments de l'enquête, Isabelle Guille pourrait avoir mis fin à ses jours : "Dans son domicile, il reste beaucoup d'affaires à elle, mais elle a surtout laissé un mot tendancieux qui ne prouve pas qu'elle soit passée à l'acte", expliquent les gendarmes. Des recherches grâce à des chiens au niveau de la Touques ont été réalisées sans succès.

Contacter la gendarmerie de Pont-l'Évêque

La gendarmerie invite donc toutes les personnes pouvant disposer d'informations fiables et qui permettraient de localiser cette femme à contacter la brigade de gendarmerie de Pont-l'Évêque par téléphone au 02 31 65 67 58.