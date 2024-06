80e D-Day. Cinq bateaux historiques à observer à Caen

L'association Bateaux de Normandie, fondée en 2018, a pour objectif de sauvegarder le patrimoine maritime normand. Et c'est bien ce que comptent faire ses membres, en hommage aux 80 ans du Débarquement de Normandie. Jusqu'au mercredi 5 juin, ils proposent de partager ce patrimoine avec le grand public.

Il est possible de les rencontrer et découvrir leurs animations sur le quai Gaston Lamy, près de l'école de voile de Caen-Mondeville, de 10 heures à 19 heures. Une buvette et un stand de restauration sont sur place.

Des bateaux historiques à visiter

Durant l'événement, ce sont cinq bateaux historiques qui seront à quai, ouverts aux visites. Ces derniers appartenant à des propriétaires privés britanniques, ils sont rarement visibles et visitables en France. Au-delà de la beauté et du fonctionnement de ces embarcations, c'est également l'occasion de découvrir leur histoire. Deux d'entre eux ont par exemple été utilisés lors de l'Opération Dynamo, lorsqu'à l'été 1940, il a fallu évacuer près de 340 000 soldats alliés depuis les plages de Dunkerque vers l'Angleterre.

Les plus cinéphiles reconnaîtront notamment le Caronia, navire présent sur le tournage de Dunkerque, le film de Christopher Nolan. Un camion de pompiers d'époque est aussi exposé sur le quai Gaston Lamy.

Un retour dans le passé

Pour embarquer complètement dans l'ambiance historique de la Libération, l'équipage de chaque navire sera habillé en uniforme d'époque de marins alliés. Ils accueilleront les visiteurs sur les ponts des bateaux, permettant de découvrir alors le rôle de chacun sur ces embarcations, le tout sur fond de cornemuse.

Des expositions à voir sur place

En plus de ces cinq bateaux historiques, l'exposition de la Fonderie de la France Libre proposera d'en apprendre plus sur l'histoire de marins FNFL, les Forces navales françaises libres.

C'est aussi l'occasion d'aller voir l'exposition permanente de l'association Bateaux de Normandie, sur les navires civils.